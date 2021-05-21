На Донбассе в ходе обстрела ранены трое военнослужащих

Вблизи поселка Луганское вследствие обстрела получили ранения трое бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.



«В полосе ответственности ОТУ "Север" в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское три военнослужащие ВС Украины получили ранения», — говорится в сообщении.



Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в удовлетворительном состоянии.



Отмечается, что украинские военнослужащие открыли огонь в ответ на обстрелы боевиков.