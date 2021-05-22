В Украине выявили 4 606 случаев коронавируса за сутки

За пятницу, 21 мая, в Украине выявили 4 606 новых случаев коронавируса – это на 378 случаев меньше, чем днем ранее. При этом 12 586 человек выздоровели, а 178 человек – умерли.

Такие данные министерства здравоохранения приводит проект «Коронавирус Инфо».



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 179 988 человек. Из них выздоровели 1 941 625 человек, а 49 279 пациентов – скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.



Вчера провели 62 750 тестирований.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.