В Кремле прокомментировали новые санкции, которые ввела Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной новых санкций против российских компаний и граждан расходится с подготовкой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, передает российский ТАСС.



Он прокомментировал вопрос, скажутся ли новые санкции с украинской стороны негативно на процессе согласования встречи Путина и Зеленского.



«Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», – отметил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая о персональных санкциях против юридических и физических лиц. Список, в частности, расширен «ворами в законе» и иностранцами, которые являются «криминальными авторитетами». Решением также продлеваются на три года санкции, введенные в 2018 году. В то же время общее число физических лиц, против которых введены санкции, сократилось с 1748 до 674, а юридических лиц — с 756 до 138.



В ходе пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский повторил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным.



В Кремле подтвердили, что Киев ведет с ними переговоры относительно возможной встречи двух лидеров.