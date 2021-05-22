«ДНР» заявила о 286 новых случаях коронавируса и 25 смертях

В пятницу, 21 мая, в отдельных районах Донецкой области медики выявили 286 случаев заболевания коронавирусом, из которых 250 – подтвердили в результате лабораторных исследований, еще у 36 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.



За минувшие сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом.



Всего с начала пандемии на неподконтрольной территории Донецкой области заболели 37 101 человек, из них:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 3 810 пациентов;

выписаны – 30 527 человек;

летальных случаев – 2 764.

Кроме того, за сутки выявлено 142 случая пневмоний, госпитализированы 103 человек. Всего на лечении находятся 1 743 пациента с пневмониями, из них 726 – на кислородной поддержке.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.