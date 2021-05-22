Пушилин, Пасечник, Аксенов и другие: Против кого Зеленский ввел санкции

В Украине вступили в силу санкции, решение о которых было принято Советом национальной безопасности и обороны 14 мая. Указ о введении санкций подписал 21 мая президент Украины Владимир Зеленский.



В санкционном списке фигурируют главы группировок «Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.



Также санкции введены в отношении лиц, которых называют «ворами в законе» – это Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодар и Сергей Олейник и др.



Полный список физических лиц, которые попали под санкции, включает 674 человека.



В указе фигурируют 138 компаний. В том числе – интернет-гигант «Яндекс», российские телеканалы «Первый канал», ТНТ, НТВ, «Звезда», а также финансовые сервисы Webmoney и QIWI, к чьим ресурсам и субдоменам будет заблокирован доступ в Украине.



Кроме того, применяются санкции в виде блокирования Интернет-провайдерами доступа к десяткам веб-ресурсов, связанных с подконтрольными Кремлю властями Крыма и группировками «Л-ДНР». Среди них – сайты «администраций» городов и районов, «министерств», «банков», сепаратистских СМИ и телеканалов.



В документе уточняется, что санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Часть санкций вводится бессрочно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной новых санкций против российских компаний и граждан «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов».