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Россия снова попыталась обвинить Украину в водном кризисе в Крыму. В украинском МИД отреагировали

22 мая 2021, 12:29

Россия снова попыталась обвинить Украину в водном кризисе в Крыму. В украинском МИД отреагировали

В России в очередной раз попытались обвинить Украину в критической ситуации с водой в Крыму. В украинском министерстве иностранных дел отреагировали на это и заявили, что для гражданского населения воды в Крыму достаточно, а истощает ресурсы массированная милитаризация полуострова.

Накануне заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что «водная блокада» оккупированного Крыма со стороны Украины «способствует росту международной напряженности».

«Не прекращаются ожесточенные попытки Киева наказать население по его законный выбор в пользу воссоединения с Россией. Продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с последствиями, которые трудно предсказать. Такие действия не только идут вразрез с нормами международного права, но и способствуют росту международной напряженности», – заявил Тимохов, которого процитировал российский ТАСС.

Представитель МИД РФ также сказал, что «не все страны усвоили уроки конференции в Лондоне в 1871 году, по итогам которой был положен конец борьбе ведущих государств за сферы влияния в Черноморском регионе».

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал эти заявления «Новостям Донбасса» и отметил, что водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно.

«Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях», – подчеркнул Николенко.

Он добавил, что российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других и напомил, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове.

«Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации», – резюмировал спикер МИД.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в Азовском море с июля начнут бурить скважины для снабжения Крыма водой. Однако разведка показала, что поступающая из имеющихся скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая. В то же время в России утверждают, что проект поможет решить вопрос с обеспечением водой большей части полуострова, поскольку под дном Азовского моря находятся большие запасы пресной воды.

Экологи считают, что если россияне начнут бурение дна Азовского моря, то вода, которая останется на Крымском полуострове, будет непригодна для питья. И это приведет к тому, что сама территория может стать безлюдной.

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