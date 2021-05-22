Снайпер боевиков тяжело ранил украинского военного на Донбассе

Сегодня, 22 мая, незаконные вооруженные формирования провели очередной снайперский обстрел украинских позиций. В результате ранен украинский военнослужащий, сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».



Раненого оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние здоровья оценивается как тяжелое.



На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.



«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», – добавили в ОТГ «Восток».