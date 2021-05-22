США ввели санкции против компаний и судов, связанных с «Северным потоком – 2». Компании-оператора проекта в списке нет

Министерство финансов США объявило о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта «Северный поток – 2». Однако ключевая компания-оператор проекта Nord Stream – 2 AG в списке отсутствует, передает «Интерфакс-Украина».



Так, в санкционный список вошли: российское федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», «Коксохимтранс».



Под санкциями теперь находятся 13 судов, в том числе четыре судна, имеющие отношение к строительству трубопровода, а также ряд судов «Морской спасательной службы».



В то же время Минфин США опубликовал документ, разрешающий и регулирующий взаимодействия с «Морской спасательной службой» в вопросах, не имеющих отношения к «Северному потоку – 2».



Как сообщалось, в госдепартаменте США на этой неделе объявляли о том, что под санкции могла бы попасть компания-оператор проекта – Nord Stream – 2 AG, однако ее решили пока исключить из санкционных списков, так как этого «требуют национальные интересы США». Решение Вашингтона не вводить санкции против этой компании приветствовали в Берлине и в Москве.



В итоге Nord Stream – 2 AG действительно не фигурирует в опубликованном Минфином США дополненном санкционном списке.

Верховная Рада Украины на заседании 21 мая приняла обращение к США относительно введения санкций за строительство газопровода «Северный поток – 2».



Украинский парламент призвал Палату представителей и Сенат Конгресса США использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, «для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток – 2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG"».



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если США послабят свою позицию по «Северному потоку – 2», это будет «проигрыш США и лично президента Джо Байдена».