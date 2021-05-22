Коронавирус на Луганщине: 58 заболевших за сутки, три человека умерли

За прошлые сутки на Луганщине выявили 58 новых случаев COVID-19. В то же время выздоровели 234 человека, от осложнений болезни скончались три жителя области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Новые случая заражения зафиксированы в городах Лисичанске – 13, Северодонецке – девять, Рубежном – семь, а также в районах: Старобельском – восемь, Белокуракинском – четыре, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Станично-Луганском – по три, Троицком – два, Беловодском, Попаснянском, Сватовском – по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 84-летняя женщина из Станично-Луганского района, 61-летняя женщина из Кременной и 73-летний мужчина из Северодонецка.



За все время пандемии диагноз COVID-19 в Луганской области лабораторно подтвержден у 25 744 человек. Из них выздоровели – 22 904 человека, умерли – 851.

За пятницу, 21 мая, в Украине выявили 4 606 новых случаев коронавируса – это на 378 случаев меньше, чем днем ранее. При этом 12 586 человек выздоровели, а 178 человек – умерли.