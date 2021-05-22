В ПФУ озвучили, когда проведут перерасчет пенсий и доплаты работающим пенсионерам

Автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится органами Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля, однако в этом году на сроки его проведения повлияли изменения в подаче налоговой отчетности. Об этом сообщает Главное управление ПФУ в Донецкой области.



«1 января 2021 года введена ежеквартальная (вместо ежемесячной) единая отчетность по уплате налога на доходы физических лиц и единого социального взноса. Данные о страховом стаже за январь – февраль 2021 года поступают вместе с отчетностью за I квартал и отображаются в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования не раньше середины мая месяца», – пояснили в областном управлении ПФУ.



Таким образом, сроки проведения перерасчета и доплат смещаются.



«Автоматический перерасчет работающим пенсионерам будет проведен в июне 2021 года после поступления сведений об уплате единого взноса за этот период. Размер пенсии будет пересмотрен с 1 апреля 2021 года и проведена соответствующая доплата», – уточняют в Пенсионном фонде.



Там также напомнили, что право на проведение данного перерасчета имеют пенсионеры, которые после назначения / перерасчета пенсии:

продолжали работать и по состоянию на 1 марта года, в котором производится перерасчет, имеют не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе;

продолжали работать и на 1 марта года, в котором производится перерасчет, имеют менее 24 месяцев страхового стажа, но при этом прошло не менее двух лет после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.