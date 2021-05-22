Длинные выходные в июне: Сколько будут отдыхать украинцы

В первый месяц лета украинцы могут рассчитывать на дополнительные выходные дни. Длинные уик-энды будут в связи с тем, что на июнь в Украине приходится два больших праздника – Троица и День Конституции.



В этом году православный праздник Троицы, который является официальным выходным днем, отмечается в воскресенье, 20 июня. Таким образом, выходной переносится на понедельник, 21 июня, и он тоже будет нерабочим.



То есть на Троицу будет три выходных подряд: 19, 20 и 21 июня.



День Конституции празднуется в Украине ежегодно 28 июня. В 2021 году этот государственный праздник приходится на понедельник, и по всей стране этот день будет официальным выходным.



Поэтому в конце месяца будет снова три выходных дня подряд – 26, 27 и 28 июня.



Соответственно, в июне всего будет десять выходных дней: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 июня.