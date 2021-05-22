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Мина попала в дом: Боевики обстреляли поселок Пески на Донетчине

22 мая 2021, 15:59

Мина попала в дом: Боевики обстреляли поселок Пески на Донетчине

Последствия обстрела поселка Пески / Фото: украинская сторона СЦКК Последствия обстрела поселка Пески / Фото: украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе сегодня обстреляли частный сектор поселка Пески, обошлось без жертв. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

По информации украинских военных, обстрел гражданской инфраструктуры велся из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

В 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.

«Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло, и именно этим спас себе жизнь – ведь следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома», – сообщается о подробностях происшедшего.

Украинской стороной СЦКК проведена фотофиксация, установлены многочисленные повреждения дома и прилегающего домохозяйства по улице Олимпийская, 7.

«Указанные действия вооруженных формирований РФ являются грубым нарушением международного гуманитарного права и Минских договоренностей. Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ», – подчеркивают украинские военные.

 

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