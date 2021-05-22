На Донетчине возобновили водоснабжение после аварий на магистральном водопроводе

Специалисты КП «Компания "Вода Донбасса"» устранили выявленные порывы на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго Донецкого водопровода, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Четыре повреждения водопровода были обнаружены на участке от второго до третьего подъемов. Из-за порывов подача воды была сокращена городам Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке и Торецку.



Аварийные ремонто-восстановительные работы были завершены сегодня ночью. Сейчас водопровод заполняется водой.



Второй Донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и нуждается в замене.