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На Донетчине возобновили водоснабжение после аварий на магистральном водопроводе

22 мая 2021, 16:25

На Донетчине возобновили водоснабжение после аварий на магистральном водопроводе

Специалисты КП «Компания "Вода Донбасса"» устранили выявленные порывы на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго Донецкого водопровода, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Четыре повреждения водопровода были обнаружены на участке от второго до третьего подъемов. Из-за порывов подача воды была сокращена городам Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке и Торецку.

Аварийные ремонто-восстановительные работы были завершены сегодня ночью. Сейчас водопровод заполняется водой.

Второй Донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и нуждается в замене.

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