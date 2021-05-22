На этой неделе 26 человек не смогли проехать в сторону Донецка и Луганска через КПВВ

В Донецкой и Луганской областях, как и прежде, работают лишь два контрольных пункта пропуска – «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Работу остальных КПВВ со своей стороны блокируют незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



В отчете за неделю говорится, что боевики трижды нарушили режим работы гуманитарного дорожного коридора, направляя граждан через линию разграничения после того как КПВВ уже завершили работу.



В Донецкой области через КПВВ люди смогли проехать лишь дважды за неделю.



«За неделю через КПВВ последовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 268 граждан и 59 транспортных средств – в направлении контролируемой территории», – добавили в пресс-службе ГСПС.



Ежедневно работала только «Станица Луганская». Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличился на 20%. В общем военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили в сторону Луганска 5 750 человек, на контролируемую территорию – 6 405 человек.



Кроме того, «Л-ДНР» не пропустили в сторону Донецка и Луганска 26 человек. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.



Через КПВВ «Новотроицкое» проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это 167,9 тонн груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы.