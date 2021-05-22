«Большое строительство» на Донетчине: построят более 30 объектов

В рамках программы «Большое строительство» в 2021-2022 годах в Донецкой области построят 34 объекта. Глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире телеканала «Дом» рассказал, какие это будут объекты.



Это объекты социальной и экономической направленности, школы, садики. Также будут построены центры предоставления административных услуг населению. Предусмотрено строительство индустриального парка. Кроме этого в «большое строительство» будут включены бассейны «Нептун» и «Н2О». В Лимане появится комплекс велосипедного спорта с современным велотреком.



Кириленко отметил, что большая часть этих денег — это областной и государственный бюджеты. «Часть инфраструктурных объектов были начаты несколько лет назад, их нужно завершать в любом случае. Часть объектов — областные, они находятся в областной коммунальной собственности», — сказа глава ДонОГА.



Кроме этого Государственный фонд регионального развития выделил деньги на гидроизоляцию русла реки Северский Донец и решение проблемы водоснабжения Торецка.