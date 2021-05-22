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В Мариуполе готовятся к фестивалю Startup Гогольfest

22 мая 2021, 22:45

В Мариуполе готовятся к фестивалю Startup Гогольfest

В Мариуполе пройдет фестиваль современного искусства Startup Гогольfest. Его откроет перформанс «Дорога домой» от режиссера Влада Троицкого. 

Как сообщили организаторы фестиваля, спектакль покажут 28 мая на трассе Н-20 Мариуполь-Донецк. В проекте участвует этно-хаос группа «DakhaBrakha», актеры из Мариуполя и других украинских городов.

«"Дорога домой" является рефлексией на актуальную сегодня тему для Украины, особенно Восточного региона. Однако акцентом является не тема войны и боли, а тема мира: того, что нас всех объединяет, что дает нам надежду, общее построение дома и развитие светлого будущего, общих желаний и начало создания современной, новой мифологии», — рассказали организаторы. 

Кроме этого металлическую инсталляцию «Дерево жизни» высотой восемь метров разместят посередине моста на трассе. После завершения перформанса арт-объект останется на том же месте.

По словам организаторов, все зрители спектакля смогут добраться до локации и обратно в город на спецавтобусах. Количество присутствующих будет ограничено, мероприятие будет проходить под открытым небом. Стульев на мероприятии не будет.

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