Штаб: 12 обстрелов за сутки, ранен военный

За прошедшие сутки, 22 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Обстрелы произошли в окрестностях Песок, Пивденного, Водяного, Причепиловки, Золотого-4 и Марьинки.



Боевики стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, в Песках вследствие попадания мины был поврежден частный дом. Пострадавших нет.



В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья — тяжелое.



«На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь», — сообщили в штабе.



О действиях боевиков уведомлены представители ОБСЕ.



Группировка «ЛНР», в свою очередь, заявила, что под обстрелами из автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия ​оказались районы Золотого-5 и села Желобок.

Начиная с 27 июля 2020 года и 21 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 30 240 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 9 588 взрывов, 4 707 пролетевших неопределенных боеприпасов, 216 вспышек дульного пламени, 102 осветительные ракеты, а также не менее 15 627 очередей и выстрелов.