На Донетчине — 182 новых случая COVID-19, двое пациентов скончались

За минувшие сутки, 22 мая, в Донецкой области выявлено еще 182 больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Кроме этого, умерли двое заболевших ранее.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 88 400 случаев заболевания COVID-19. Из них 78 565 человек выздоровели, 2139 — умерли от осложнений.



В отдельных районах Донецкой области за сутки выявили 216 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Умерли 23 пациента, заявили в группировке «ДНР».

В субботу, 22 мая, в Украине зафиксировали 2 533 новых случая заболевания COVID-19. При этом 8 937 человек выздоровели, 89 умерли.