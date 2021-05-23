Донбасс. Итоги недели 17 - 23 мая

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 88 400 заболевших ковидом. Из них 78 565 человек выздоровели, а 2139 — умерли. За неделю зафиксировано 4865 заболевших и 113 умерших.



Группировка «ДНР» признает 37 317 заболевших COVID-19: 30 527 человек выписаны, 2787 — скончались. За неделю — 1 621 новый случай болезни и 130 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 25 787 случаев коронавируса: 22 932 человека выздоровели, 851 — умер. За неделю — 512 новых случаев болезни и 23 летальных случая.



Группировка «ЛНР» подтверждает 4637 случаев COVID-19: выписали 4 039 человек, 429 — умер. За неделю — 149 новых случаев болезни и восемь умерших.



Урегулирование конфликта



На заседании Трехсторонней контактной группы, 19 мая, стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое» с неподконтрольной украинскому правительству стороны.



Полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона «заблокировала обсуждение всех вопросов».



Политика



Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует ограничиваться лишь Нормандским форматом переговоров для достижения мира на Донбассе: «Я считаю, что кроме Нормандского формата будет прямой разговор с президентом РФ [Владимиром Путиным]. А кроме прямого разговора с президентом РФ я вижу еще привлечение США в эту дискуссию. В каком формате, я пока еще не готов говорить», — сказал он во время пресс-конференции по итогу двух лет президентства.



Саммит президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится только при условии, что в повестке дня встречи будут вопросы Крыма и Донбасса, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кремль и Банковая ведут переговоры относительно возможной встречи президентов Зеленского и Путина.



Зеленский считает, что выдача российских паспортов жителям неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей является первым шагом к аннексии РФ территорий.



Подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПзЖ Виктор Медведчук заявил, что украинская власть официально уполномочила его вести переговоры с группировками «Л-ДНР» с 2014 года. Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов отрицает, что уполномочивал Медведчука на такие переговоры.



Права человека



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в украинском списке на обмен удерживаемыми лицами 285 имен, среди которых 44 военнослужащих.



Общество



Группировка «ДНР» установила правила проезда отдыхающих в подконтрольный ей курортный поселок Седово на Азовском море. У желающих попасть туда будут требовать регистрацию по месту пребывания.



На выезде из Донецка мужчин проверяют на наличие в списках «резервистов ДНР». Некоторых мужчин забирают в «комендатуру».



Сервис электронных государственных услуг «е-Малятко» на портале «Дія» отныне доступен для жителей временно неподконтрольных территорий.



Латвия передала сертификаты на получение гуманитарной помощи жителям Донецкой области, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации.



Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей при въезде в Россию с краткосрочным визитом (до трех дней) и не следующие в другие субъекты РФ, могут не сдавать ПЦР-тесты на коронавирус и не соблюдать самоизоляцию.



Боевые действия



15-летняя девочка получила ранения в результате стрельбы на военной базе в неподконтрольной Вознесеновке на Луганщине. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением шеи и травмой позвоночника. Инцидент произошел еще 18 апреля, однако информация об инциденте появилась в последнем отчете миссии ОБСЕ.



В группировке «ЛНР» заявили, что 22 мая, на берегу реки Северский Донец в районе Славяносербска трое местных жителей получили ранения в результате подрыва.



Незаконные вооруженные формирования по-прежнему ограничивают возможности мониторинга СММ ОБСЕ участков на границе с РФ, которые не контролирует Украина.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: В чем выгода для партии «Единая Россия» на неподконтрольных территориях Украины? // Чьи квартиры забирает группировка «ДНР» в Донецке и могут ли люди отстоять право на имущество? // Партия ОПЗЖ теряет рейтинг на Донбассе. Кто станет новой партией региона?



«Донбасс Реалии»: Как Россия может оставить Украину без моря? // Как «ДНР» и «ЛНР» пополняют ряды боевиков? // Как Запад помогает украинской армии?

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