Боевики шесть раз нарушали «режим тишины», есть раненый

За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, один военнослужащий получил осколочное ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь. Отмечается, что состояние здоровья раненого — удовлетворительное.



По данным штаба, противник открывал огонь в районе населенных пунктов Авдеевка, Новгородское, Гранитное, Светлодарск, Старогнатовка при этом используя минометы 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



«На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК», — резюмировали в штабе.



По состоянию на 7:00 утра 24 мая, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.



В группировке «ЛНР» заявляют, что под обстрел попали их позиции в районе поселка Молодежное.

Начиная с 27 июля 2020 года и 21 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 30 240 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 9 588 взрывов, 4 707 пролетевших неопределенных боеприпасов, 216 вспышек дульного пламени, 102 осветительные ракеты, а также не менее 15 627 очередей и выстрелов.