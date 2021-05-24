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Боевики шесть раз нарушали «режим тишины», есть раненый

24 мая 2021, 08:11

Боевики шесть раз нарушали «режим тишины», есть раненый

За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, один военнослужащий получил осколочное ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь. Отмечается, что состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

По данным штаба, противник открывал огонь в районе населенных пунктов Авдеевка, Новгородское, Гранитное, Светлодарск, Старогнатовка при этом используя минометы 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК», — резюмировали в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 24 мая, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В группировке «ЛНР» заявляют, что под обстрел попали их позиции в районе поселка Молодежное.

Начиная с 27 июля 2020 года и 21 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 30 240 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 9 588 взрывов, 4 707 пролетевших неопределенных боеприпасов, 216 вспышек дульного пламени, 102 осветительные ракеты, а также не менее 15 627 очередей и выстрелов.

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