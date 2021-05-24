Зеленский раскритиковал мораторий на продажу сельхозземель и подписал новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский публично подписал изменения в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.



«Закон №2194, который коренным образом меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел», – сказал глава государства, открывая в Киеве в понедельник форум «"Земля" в рамках форума "Украина. 30"».



Зеленский подчеркнул, что этот закон окончательно возвращает громадам право распоряжаться своими землями.



«Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут исключительно украинцы», – добавил президент.



Он напомнил, что Верховная Рада утвердила также второй важный закон для полноценного старта прозрачного рынка земли – №2195, который вводит электронные аукционы по покупке-продаже земли.

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По его словам, это гарантия наполнения местных бюджетов и возможности каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство.



Кроме этого, Зеленский заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий размером площадью в два Крыма.



«Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое», – добавил он.