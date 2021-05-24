СМИ: В Кабмине обсуждают, как отреагировать на инцидент с лайнером Ryanair в Минске

В Кабмине изучают возможную реакцию на инцидент с принудительным приземление в Минске лайнера Ryanair, который следовал рейсом Афины-Вильнюс. Об этом сообщает агентства «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.



«Изучаем ситуацию. Сегодня на совещании роздано поручение премьер-министра предложить решения и оценить последствия», — сказал источник агентства.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.



Протасевич был объявлен Беларусью в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Беларуси.