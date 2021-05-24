Спасатели: За последние годы число пожаров на Донетчине возросло

Более 1,5 тысячи пожаров произошло в Донецкой области с начала 2021 года. Об этом сообщил главный инспектор отдела пожарной безопасности Управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций в Донецкой области Александр Олейник.



Он отметил, что тенденция по увеличению пожаров в 2021 году сохраняется по сравнению с прошлыми годами. По состоянию на 24 мая в Донецкой области произошло 1615 пожаров. Погибли 63 человек, пострадали 34, и 32 человек были спасены.



В госслужбе отмечают, что подавляющее количество пожаров в зимние месяцы возникает в жилом секторе. Прежде всего это касается нарушений правил пожарной безопасности при пользовании приборов для отопления. В теплое время года на количество пожаров на открытых территориях влияет погода.



По словам Олейника, подавляющее количество (80%) погибших на пожарах, это люди предпенсионного и пенсионного возрастов. Также большинство (78%) погибших проживали в частном жилом секторе и лишь 22% в квартирах.



Данные приведены без учета временно неподконтрольной части Донецкой области.