Двух жительниц Донетчины будут судить за проведение «референдума»

Двух жительниц Донецкой области будут судить по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года женщины, в качестве секретарей так называемых участковых избирательных комиссий, принимали активное участие в организации и проведении «референдума» на территории пгт Райское города Дружковка и села Колодец Лиманского района.



Сейчас обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по указанной статье до десяти лет лишения свободы.