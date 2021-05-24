В Луганской области подтверждено 13 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 23 мая, в Луганской области лабораторно подтверждено 13 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли два пациента. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Так, семь новых случаев выявили в Лисичанске, четыре в Рубежном, два в Марковском районе.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 25 800 человек. Из них выздоровели — 22 933 (1 за последние сутки), лечатся — 2 014, умерло 853 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 36 (при пороговом 60).