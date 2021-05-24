Главу ДонОГА объявили «Региональным лидером» в программе «Человек года»

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко стал победителем в национальной программе «Человек года». Он победил в номинации «Региональный лидер». Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.



Лауреатами в этой номинации стали председатели Житомирской и Полтавской ОГА Виталий Бунечко и Олег Синегубов.



Общенациональная программа «Человек года» учреждена в 1995 году.



Павел Кириленко был назначен на должность летом 2019 года. Он является подполковником юстиции, с сентября 2017 года работал военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.



В 2008 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре. Является уроженцем Донецкой области.



До Кириленко главой ДонОГА около года был Александр Куць.