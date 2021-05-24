«Паспорта вакцинации» должны появиться в Украине с июля

Правительство планирует запустить так называемые «паспорта вакцинации» с 1 июля вместе со стартом этого процесса в ЕС. Об этом 24 мая на совещании у Зеленского заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Он отметил, что процесс будет синхронизирован с соответствующими процессами в Европейском Союзе.



20 мая Совет ЕС и Европарламент договорились о введении в Евросоюзе единых сертификатов вакцинации. Такой документ, как «зеленый паспорт», будет существовать в цифровой форме. В нём будут указаны все связанные с ковидом подробности на каждого гражданина: перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, вакцинация. «Зеленые паспорта» будут действовать с 1 июля.