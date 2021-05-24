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«Паспорта вакцинации» должны появиться в Украине с июля

24 мая 2021, 15:35

«Паспорта вакцинации» должны появиться в Украине с июля

Правительство планирует запустить так называемые «паспорта вакцинации» с 1 июля вместе со стартом этого процесса в ЕС. Об этом 24 мая на совещании у Зеленского заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что процесс будет синхронизирован с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

20 мая Совет ЕС и Европарламент договорились о введении в Евросоюзе единых сертификатов вакцинации. Такой документ, как «зеленый паспорт», будет существовать в цифровой форме. В нём будут указаны все связанные с ковидом подробности на каждого гражданина: перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, вакцинация. «Зеленые паспорта» будут действовать с 1 июля.

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