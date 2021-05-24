В Донецкой области резко упал показатель заболеваемости коронавирусом

За воскресенье, 23 мая, в Донецкой области медики подтвердили 42 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Летальных случаев, связанных с болезнью, в воскресенье не было.

Впервые за долгое время в Донецкой области зафиксировали показатель заболеваемости меньше 50 случаев в сутки. Еще несколько дней назад Донетчина была единственным «оранжевым» регионом в стране в то время как остальные подконтрольные правителсьтву области находились в «желтой» зоне.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 88 442 случая заболевания COVID-19. Из них 78 814 человек выздоровели, 2139 — умерли от осложнений.