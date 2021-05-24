Штаб: Боевики 4 раза открывали огонь на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток, 24 мая, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



Вблизи Авдеевки и Невельского боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в районе Водяного — из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Пивденного НВФ использовали автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Украинские военные открывали ответный огонь.