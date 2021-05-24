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Зеленский поручил правительству запретить авиасообщение Украины с Беларусью

24 мая 2021, 18:46

Зеленский поручил правительству запретить авиасообщение Украины с Беларусью

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», — говорится в сообщении.

Внеочередное заседание правительства для рассмотрения данного вопроса запланировано на 25 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. МИД и министерство инфраструктуры готовят пакет соответствующих решений.

«Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска», — отметил Шмыгаль.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, через воздушное пространство Беларуси, экстренно посадили в аэропорту Минска после сообщения о минировании от диспетчеров из Беларуси. Сообщение оказалось ложным. По поручению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

После посадки в аэропорту Минска силовики задержали редактора телеграм-каналов «Беларусь головного мозга» и Nexta Романа Протасевича и его подругу, гражданку РФ, студентку вильнюсского Европейского гуманитарного университета Софию Сапегу. Протасевич внесен в Беларуси в «список террористов». Его обвиняют в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130), организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342) и организации массовых беспорядков — ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси.

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