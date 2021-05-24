По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 мая

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области медики подтвердили 42 новых случая коронавируса. С начала пандемии — 88 442 заболевших, из которых 78 814 человек выздоровели, 2139 — умерли.



В Луганской области подтверждено 13 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли два пациента. Всего диагноз подтвержден у 25 800 человек: выздоровели — 22 933, умерли 853 человека.



В отдельных районах Луганщины зарегистрировано 8 новых случаев ковида. Вследствие осложнений умер один человек. Всего группировка «ЛНР» признает 4 645 случаев заболевания: выписали 4 041 пациента, скончались 430 заболевших.



Общество



Лисичанский городской суд заочно приговорил руководительницу «прокуратуры» неподконтрольного властям Алчевска к 8,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Подконтрольная группировке «ДНР» газета «Донецкое время» пишет, что население отдельных районов Донетчины задолжало перед коммунальным предприятием «Вода Донбасса» 1 более одного миллиона рублей. Тех, у кого размер задолженности составляет более одной тысячи рублей при отсутствии оплаты в течение года, отключают от водоснабжения.



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