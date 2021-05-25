В Украине все регионы перешли в «желтую» зону карантина

В Украине по состоянию на 25 мая во всех регионах и Киеве установлен «желтый» уровень эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.



Согласно данным ведомства, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных с коронавирусом и показатель загруженности коек с кислородом.



Так, уровень госпитализации в Донецкой области составляет 33.7 на 100 тысяч населения, тогда как норма — 60 на 100 тысяч. Что касается заполняемости коек, то таких в области 38.8%, когда норма 65%.



В Луганской области уровень госпитализации — 36.6, а заполняемости коек — 34.7%.