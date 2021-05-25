Фото: интернет-ресурс «Лови Лето»

Если жители Мариуполя на выходные к морю едут в Урзуф, Мелекино, Юрьевку или Белосарайскую косу, то жители Мелитополя, Днепра или Запорожья скорее поедут в Кирилловку.



Этот населенный пункт часто называют курортом выходного дня. Ведь доехать сюда из тех же Запорожья или Мелитополя, к примеру, можно за полтора часа. Туристов по-прежнему привлекает теплое Азовское море, песчаное морское дно, а также особенности ландшафта — две намывные косы, Пересыпь и Федотова коса.



Кирилловка — это место для типичного пляжного отдыха. Днем — на море или на лежаке у бассейна, а вечером — ночной клуб или барбекю в компании.



Фото: интернет-ресурс «Лови Лето»

С развлечениями проблем нет, но они типичны для морского курорта. Есть аквапарк «Остров сокровищ», дельфинарий, лунапарк с традиционными американскими горками, колесом обозрения, батутами и тарзанками. Можно взять в аренду квадроциклы, обучиться кайтингу и виндсерфингу или взять экскурсию в заповедную зону на Бирючьем острове.



Он расположен в 9 км от Кирилловки в самом конце Федотовой косы и входит в состав Азово-Сивашского национального природного парка. Из-за наличия здесь президентской резиденции эта локация до 2015 года была закрыта для туристов. Сейчас посетить заповедник может любой желающий, записавшись на экскурсию.



Кирилловка представляется шумным и многолюдным местом, где нужно бороться за место для пляжного полотенца и отбиваться от продавцов «кукурузы-креветок-пахлавы». Но отдых здесь выбирают и те, кто хочет побыть наедине с собой и не обращаться с людьми. За такими условиями едут на Федотову косу.



Фото: интернет-ресурс «Лови Лето»

В диких местах косы останавливаются поклонники отдыха в палатках. Это платная опция. Для туристов на личном автотранспорте нужно заплатить за пребывание.



Но можно снять номер в коттедже или базе отдыха. Согласно данным сайта «Лови Лето», стартовая цена в 2021 году — от 55 гривен за человека до 4340 гривен за номер на двоих.



В отличие от центра поселка, на косе в радиусе 200 метров будет слышен только морской прибой. А в Кирилловке выбирать место жительства лучше в зависимости от ваших представлений об идеальном отдыхе.



Гуляния тут не прекращаются почти до самого утра — в шесть утра на главной улице можно встретить шумные компании. Поэтому если не хочется пересекаться с большим количеством людей ранним утром — лучше искать жилье в глубине поселка. Ценовая политика варьируется от 90 гривен за человека до 13 тысяч за трехкомнатный 6-ти местный номер площадью 36 м. кв.