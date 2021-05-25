За минувшие сутки, 24 мая, в Донецкой области выявлено еще 75 больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава облгоадминистрации Павел Кириленко.



Кроме этого, вследствие осложнений умер 21 пациент.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 88 517 случаев заболевания COVID-19. Из них 80 145 человек выздоровели, 2160 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 342 человека, вторую дозу – 200 человек. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 44 983 человека, вторую — 2 539 человека.

Так называемый минздрав группировки «ДНР» за минувшие сутки выявил 298 заболевших коронавирусом. Из-за осложнений умерли 22 пациента.