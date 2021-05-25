На Донетчине хотят построить новые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности до 2027 года

Коллегия Донецкой облгосадминистрации на заседании сегодня, 25 мая, утвердила Программу поддержки агропромышленного комплекса и развития земельных отношений в Донецкой области на 2021-2027 годы.



Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, программой предусмотрено строительство элеваторов, комбикормового завода, зернохранилища, мукомольного, молокоперерабатывающего и мясоперерабатывающих цехов, цехов по изготовлению хлебобулочных изделий и переработки семян подсолнечника.



«Общая сумма необходимых инвестиций составляет около 170 млн грн», – отметил директор департамента агропромышленного развития и земельных отношений облгосадминистрации Артем Чаган.



В частности, планируется строительство 4 убойных пунктов в Александровке, Соледаре, Волновахе, Сартане мощностью до 40 голов крупного рогатого скота в сутки каждый. Также предусмотрено создание модульных мини-мясоперерабатывающего и молокоперерабатывающего завода в Звановской громаде Бахмутского района.



В результате деятельности этих производств ожидается переработка ежегодно 360 тонн мяса в живом весе, 1900 тонн молока, также будут созданы новые рабочие места.