В Луганской области за сутки умерли 17 пациентов с ковидом

За прошедшие сутки, 24 мая, в Луганской области подтверждено 56 новых случаев коронавируса. От осложнений умерло еще 17 больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Десять новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, девять в Северодонецке, по семь в Троицком и Новопсковском районах, пять в Попаснянском районе, четыре в Беловодском районе, по три в Сватовском и Станично-Луганском районах, по два в Старобельском районе и Рубежном, одному в Белокуракинском, Кормянском, Марковском и Новоайдарском районах.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 25 856 человек. Из них выздоровели — 23 082 (149 за последние сутки), лечатся — 1 904, умерло 870 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 36,6% (при пороговом 60).