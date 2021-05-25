Начался ремонт трассы от границ Запорожской области до Мариуполя

На Донетчине начали капитальный ремонт дороги от границы Запорожской области до Мариуполя, сообщает Служба автомобильных дорог в Донецкой области.



Автодорогу М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск ремонтируют в рамках программы «Большое строительство». Работы стартовали на участке возле поселка Камышеватое в Мариупольском районе.



Всего предусмотрено обновить три участка автодороги от границы Запорожской области до Мариуполя общей протяженностью 31,6 км.



Кроме капитального ремонта самой дороги, обустройства ее соответствующими знаками, ограждением и разметкой, проектом предусмотрено на конце участка возле пгт. Мангуш устройство транспортной развязки кольцевого типа, а также обустройство двух автобусных остановок за пределами населенного пункта, укладка тротуаров.