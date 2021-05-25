Катастрофа МН17: Очередное судебное заседание пройдет на месте реконструкции самолета

В Нидерландах 26 мая состоится выездное судебное заседание на место реконструкции самолета рейса МН17 — на военной авиабазе Гильзе-Риен. Об этом сообщает «Укринформ».



Из-за того, что заседание будет проходить на военной авиабазе, то присутствующими могут быть только участники процесса и небольшая группа журналистов.



Все остальные могут следить за процессом через прямую трансляцию.



Ранее сторона обвинения во время судебного заседания 21 мая 2021 года попросила осмотреть левую и правую части кабины самолета рейса МН17, чтобы сравнить повреждения.



Во время заседания суд сообщил, что были повторно опрошены эксперты российского концерна «Алмаз-Антей», а также нидерландских и бельгийских специалистов. Это был совместный допрос экспертов.



Рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 Окружной суд Гааги начнет 7 июня 2021 года. Рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 Окружной суд Гааги начал в марте 2020 года.



Подозреваемых в деле четверо — это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».



Интересы одного из четырех обвиняемых — Пулатова, который выразил желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.