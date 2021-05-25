В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого «ЛНР»

Во временно оккупированном Севастополе сорвался показ фильма «Ополченочка», который снимали при участии группировки «ЛНР». Ленту должны были показать в рамках кинофестиваля «Золотой витязь». Об этом сообщает «Крым. Реалии».



Как заявил продюсер фильма боевик «ЛНР» Роман Разум, который присутствовал на показе в севастопольском кинотеатре «Москва», произошла «диверсия». Он утверждает, что вместо фильма «ЛНР» «кто-то скачал и запустил украинский фильм о героях АТО». Показ «Ополченочки» так и не состоялся.



Кроме того, Разум пожаловался, что организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Также он выразил недовольство, что фестиваль не взял фильм «ЛНР» в конкурсную программу.



Разум уверяет, что из около 300 прошедших показов фильма, это – первый, который не состоялся.



Организаторы кинофестиваля сообщили, что фильм «Ополченочка» будет показан 25 мая в севастопольском кинотеатре «Моряк». Причины срыва показа в «Москве» не указаны.

Фильм «Ополченочка» сняла кинокомпания «Лугафильм» при участии «министерств и народной милиции ЛНР». Его премьера состоялась в мае 2019 года.



В фильме «Ополченочка» снялась депутат российской Госдумы Наталья Поклонская. Сами съемки фильма проходили летом 2018 года в подконтрольном «ЛНР» Луганске и его окрестностях с участием местных и российских артистов. В центре сюжета три женщины — жительницы Донбасса, которые становятся боевиками и участвуют в военных событиях 2014 года, объединившись в танковый экипаж.



В марте 2019 года стало известно, что Светлана Дрюк, которая стала прообразом главной героини кинофильма «Ополченочка», перешла на сторону ВСУ и уехала на подконтрольную Украине территорию. После этого продюсер фильма Роман Разум стал отрицать, что жизненная история Светланы легла в основу истории главной героини фильма.