Снимал на видео раненых пленных: Боевику «ДНР» заочно сообщили о подозрении

Заочно сообщено о подозрении боевику группировки «ДНР», который воевал против ВСУ в районе поселка Бетманове Ясиноватского района. Об этом сообщили в Отделе информационной политики Донецкой облпрокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что 54-летний житель Покровского района находится в составе незаконного вооруженного формирования с весны 2014 года.



«В январе 2015 года подозреваемый совершал видеосъемку раненых военнослужащих ВСУ, которые попали в плен НЗФ в районе с. Бетманове Ясиноватского района и, нарушая законы и обычаи войны, не предоставил последнее медицинскую помощь», — говорится в сообщении.



Представителю НЗФ РФ заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины).