Ряд авиаперевозчиков прекратили полеты через воздушное пространство Беларуси

Несколько европейских и азиатских авиакомпаний приняли решение изменить маршрутов полетов для того, чтобы не пролетать над территорией Беларуси после того, как в Минске был принудительно посажен лайнер авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Среди таких компаний — Lufthansa, British Airways, SAS, KLM, Air France, Austrian Airlines, Singapore Airlines, а также Finnair.



Перевозчики мотивируют решение пустить рейсы по измененным трассам в облет Беларуси обеспечением безопасности пассажиров.



Кроме того, саммит Евросоюза призвал совет «принять необходимые меры для запрета воздушного пространства ЕС для белорусских авиалиний и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями».



Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.



Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск.



Массовые протесты в Беларуси начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко.