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Боевики дважды открывали огонь с начала суток, без потерь

25 мая 2021, 18:28

Боевики дважды открывали огонь с начала суток, без потерь

С начала текущих суток, 25 мая, боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Под обстрелами оказались позиции ВСУ в районе Новгородского и Водяного.

«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — говорится в сводке.
Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

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