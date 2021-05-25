Боевики дважды открывали огонь с начала суток, без потерь

С начала текущих суток, 25 мая, боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.



Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Под обстрелами оказались позиции ВСУ в районе Новгородского и Водяного.



«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — говорится в сводке.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.