Генсек ОБСЕ посетит линию соприкосновения на Донбассе

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид впервые посетит Украину после назначения на эту должность. Во время поездки она посетит линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Визит Шмид состоится 26-30 мая. В первый день визита она проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Ключевой темой станет укрепление роли ОБСЕ в сфере мониторинга ситуации на временно оккупированных территориях Украины.



Также генсек ОБСЕ совершит поездку на линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, где ознакомится с политикой безопасности и гуманитарной ситуацией и условиями деятельности СММ ОБСЕ.