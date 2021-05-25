Переговоры советников «нормандской четверки» запланированы на 26 мая

Очередные переговоры политических советников лидеров государств – участников Нормандского формата запланированы на 26 мая. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает УНН.



Арестович подтвердил, что 26 мая запланированы очередные переговоры по Донбассу в Нормандском формате на уровне политических советников. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.



Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что следующая встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» может пройти в мае и, возможно, в очном формате.