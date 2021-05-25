Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Макрон: Усиление санкций против РФ больше не работает

25 мая 2021, 19:29

Макрон: Усиление санкций против РФ больше не работает

Принцип постоянного усиления санкций против России в ответ на «замороженные» конфликты больше не работает, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС во вторник, 25 мая.

Он отметил, что у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. «А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений», — задал вопрос президент Франции.

По словам Макрона, именно поэтому важно, чтобы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель к июньскому саммиту ЕС подготовил доклад как раз о том, какие варианты политики в отношении России возможны.

Президент Франции согласился с журналистом, предположившим, что возможности для новых санкций против РФ на исходе.

Макрон отметил, что похожая ситуация — с Белоруссией. Он назвал правильным решение ЕС вводить санкции против Минска, но призвал подумать и о том, как еще можно было бы решать проблемы.

Еще по теме

Люди
Эмманюэль Макрон
Прочее
Санкции

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:16
«Члены запрещенных организаций»: «ДНР» не впустила двух иностранцев из миссии ЮНИСЕФ
18:00
«ДНР» приговорила своего боевика к 10 годам по обвинению в «шпионаже»
17:51
«ДНР» заявила о гибели мирного жителя на окраине Донецка
16:02
В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого «ЛНР»
10:36
В ОРДЛО заявили о новых смертях среди заболевших коронавирусом
21:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 мая
19:55
Главного «прокурора» Алчевска при «ЛНР» осудили за терроризм
14:48
«Отрезают» от воды за долги. Как это происходит на неподконтрольной Донетчине
10:01
«ЛНР»: Одна смерть от ковида и восемь новых случаев
23:23
Донбасс. Итоги недели 17 - 23 мая
10:57
В ОБСЕ рассказали о новых случаях препятствий со стороны боевиков на границе Украины и РФ
10:29
«ДНР»: 216 заболевших COVID-19 и 23 умерших
09:21
«ЛНР» заявила о еще 25 заболевших COVID-19
21:15
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
12:53
Несмотря на коронавирус: В ОРЛО разрешили провести праздники последнего звонка в школах
все новости
20:52
Белый дом: Байден поднимет на встрече с Путиным вопросы Украины и Беларуси
20:39
Правозащитница рассказала, что будет с людьми, которые поселятся в отобранных «ДНР» домах и квартирах
20:16
«Члены запрещенных организаций»: «ДНР» не впустила двух иностранцев из миссии ЮНИСЕФ
19:57
Главным тренером «Шахтера» стал итальянец Роберто Де Дзерби
19:33
Пригласят Зеленского: В Мариуполе назвали сроки открытия олимпийского бассейна
19:29
Макрон: Усиление санкций против РФ больше не работает
18:59
Переговоры советников «нормандской четверки» запланированы на 26 мая
18:41
Генсек ОБСЕ посетит линию соприкосновения на Донбассе
18:37
Пенсионный фонд пообещал не блокировать пенсии ВПЛ, которые не снимались больше года – правозащитники
18:28
Боевики дважды открывали огонь с начала суток, без потерь
18:00
«ДНР» приговорила своего боевика к 10 годам по обвинению в «шпионаже»
17:51
«ДНР» заявила о гибели мирного жителя на окраине Донецка
17:33
Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Швейцарии
17:12
Ряд авиаперевозчиков прекратили полеты через воздушное пространство Беларуси
17:09
На Донбассе зафиксировано 380 нападений на водную инфраструктуру – ЮНИСЕФ
все новости
ВИДЕО
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
22 мая, 21:15
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция