Главным тренером «Шахтера» стал итальянец Роберто Де Дзерби

Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби / Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

Главным тренером футбольного клуба «Шахтер» на следующие два сезона стал Роберто Де Дзерби, сообщает пресс-служба клуба.



25 мая итальянский специалист прилетел в Киев и встретился с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым.



Как сообщается, в ходе двухдневного визита Роберто Де Дзерби ознакомится с тренировочным комплексом «горняков» в Святошино и НСК «Олимпийский», где команда проводит свои домашние матчи.



Итальянец стал 34-м главным тренером в истории «Шахтера».



Роберто Де Дзерби родился 6 июня 1979 года в Брешии. Футбольную карьеру начинал в молодежной команде «Милана», затем выступал за «Монцу», «Падова», «Наполи» и другие итальянские команды. Также играл за румынский «Клуж» и «Тренто».



Тренерскую карьеру Дзерби начал в клубе «Дарфо Боарио» в 2013 году. Потом он тренировал команды клубов «Фоджа», «Палермо», «Беневенто», «Сассуоло».