По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 мая

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявлено еще 75 больных коронавирусной болезнью. Вследствие осложнений умер 21 пациент. С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 88 517 случаев COVID-19: 80 145 человек выздоровели, 2160 — умерли от осложнений.



Группировка «ДНР» заявила о 298 новых случаях COVID-19. Из-за осложнений умерли 22 пациента. Всего «ДНР» признает 37 615 случаев заболевания: выписали 30 760 пациентов, 2 809 — умерли.



В Луганской области подтверждено 56 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли еще 17 больных. С начала пандемии на подконтрольной территории заболели 25 856 человек: выздоровели — 23 082 пациента, умерли — 870.



В отдельных районах Луганской области за сутки зарегистрирован один летальный случай. О новых случаях заболевания не сообщается. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 4 645 случаев заболевания: выписали 4 045 пациентов, 431 — умер.



Политика



Очередные переговоры политических советников лидеров Нормандского формата запланированы на 26 мая.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила своего бывшего боевика Олега Дмитриенко к десяти годам в исправительной колонии строго режима по обвинению в «государственной измене».



Боевые действия



С 2017 года ЮНИСЕФ зафиксировал 380 нападений на водную инфраструктуру на Донбассе, четыре из них произошли с начала 2021 года.



Общество



Группировка «ДНР» не впустила в ОРДО двух иностранцев, которые направлялись в составе гуманитарной миссии ЮНИСЕФ. Причиной якобы стало то, что эти люди ранее «входили в состав запрещенных в России и других странах организаций».



После деоккупации территорий, которые сейчас контролирует группировка «ДНР», признанное ими бесхозным и отобранное жилье будет возвращено реальным владельцам. При этом люди, поселившиеся там, должны будут его покинуть и возместить нанесенный ущерб. Об этом рассказала координаторка по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» Элина Шишкин.



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