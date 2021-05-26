Более трех тысяч заболевших ковидом зафиксировано за сутки в Украине

За прошедшие сутки, 25 мая, в Украине выявили еще 3 395 заболевших. При этом, 14 987 человек выздоровели, 208 — умерли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 189 858 человек, 49 893 пациента скончались, 1 990 051 человек выздоровел.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.