Сутки на Донбассе: Боевики восемь раз нарушили «режим тишины», есть раненый

Украинский военнослужащий получил ранение в ходе снайперского обстрела со стороны российских наемников на Донбассе с начала суток среды. Всего с начала суток зафиксировано два обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



«Военнослужащему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное», — сказано в утренней сводке.



Отмечается, что противник открывал огонь вблизи Авдеевки из снайперского оружия, у Павлополя из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



За минувшие сутки, 25 мая, штаб ООС зафиксировал восемь нарушений режима прекращения огня.



У поселка Березовая был замечен беспилотный летательный аппарат противника типа Мавик с пересечением линии разграничения. Украинские военнослужащие сбили БПЛА из стрелкового оружия.



«На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет», — констатировали в штабе.



В группировке «ЛНР» заявляют, что под обстрел попали их позиции в районе поселков Золотого-5 и села Лозовое. Члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» заявили, что были обстреляны их позиции в селе Луганское на окраине Донецка, а также в районе Новой Марьевки.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 24 мая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 31 341 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 127 взрывов, 5 077 неопределенных пролетевших боеприпасов, 227 вспышек дульного пламени, 107 осветительных ракет и не менее 15 803 очередей и выстрелов).