На Донетчине за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки, 25 мая, в Донецкой области подтверждено 149 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Вследствие осложнений умерли 34 пациента.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 88 666 случаев заболевания ковидом. Из них 81 364 человека выздоровели, 2194 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 477 человек, вторую дозу — 384 человека. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 45 460 человек, вторую — 2 923 человека.