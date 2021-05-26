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На Донетчине за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

26 мая 2021, 08:56

На Донетчине за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки, 25 мая, в Донецкой области подтверждено 149 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Вследствие осложнений умерли 34 пациента.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 88 666 случаев заболевания ковидом. Из них 81 364 человека выздоровели, 2194 — умерли от осложнений.

Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 477 человек, вторую дозу — 384 человека. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 45 460 человек, вторую — 2 923 человека.

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